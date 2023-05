Czy Polacy są gotowi na 98-calowe telewizory? Przekonamy się jeszcze w tym roku

Jeśli chodzi o specyfikę, strukturę i preferencje to rynek polski i niemiecki są do siebie bardzo podobne. Znaczących różnic między nimi nie widać w odniesieniu do przyjmowania się telewizorów w wyższych rozdzielczościach niż HD. Zaledwie w ciągu trzech lat od wprowadzenia rozdzielczości 4K standard ten zdominował rynki z ponad 60 proc. udziałem, a obecnie jest to już blisko 100 proc. Duże podobieństwa widać także w poszczególnych segmentach związanych z rozmiarami ekranów. I tak na przykład w 2022 roku udział ekranów 55 cali w Polsce wnosił 24 proc., a w Niemczech 25 proc., a dla modeli 65 cali było to odpowiednio 14 proc. i 15 proc.