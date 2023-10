Japończycy w końcu zrozumieli Polaków. Sony Bravia X85L - recenzja

Być może jednym ze skutków pracy X1 przy tak niewielkiej liczbie stref jest tylko satysfakcjonujący efekt HDR. Nie można liczyć na jasne, przyciągające wzrok świetlne odblaski. X85L wręcz gubi szczegółowość obrazu w najjaśniejszych elementach. Nie jesteśmy pewni do końca z czego to wynika, obstawiając szczególny algorytm. To niestety wpływa na wierność reprodukcji kolorów: X85L nie wyróżnia się tu niczym szczególnym i nie oferuje pełnego pokrycia barwnego palety HDR (ok. 70 proc. Rec.2020). To spodziewany wynik pomiaru, informujący, że reprodukcja kolorów będzie przyzwoita, a obraz przyjemny dla oka i czytelny. Daleko jednak mu do klasy premium.