Tyle funkcji, że dobry dźwięk wydaje się dodatkiem. Słuchawki Poly Voyager Free 60+ UC - recenzja

Same słuchawki, jak już wcześniej zauważyliśmy, nie wyróżniają się wizualnie, co subiektywnie traktuję jako ich atut. Są bardzo proste w ujęciu wizualnym, wręcz wyglądają jak jakieś biurowe akcesorium. Prostota wizualna nie oznacza jednak prostoty technicznej. Każda ze słuchawek ma parę mikrofonów do realizacji funkcji wyciszania szumów (ANC), udało się też zmieścić panel dotykowy do sterowania gestami (zmiana piosenki, głośności, włączanie ANC)