Jabra ma nowe słuchawki. Możesz je topić i nimi rzucać

Jak twierdzi producent, Jabra Elite 10 to najbardziej zaawansowane słuchawki douszne do pracy i rozrywki. To propozycja z najwyższej półki i to widać - urządzenie wspiera technologię dźwięku przestrzennego Dolby Atmos - Dolby Head Tracking. Poruszając się, słuchawki wykrywają pozycję naszej głowy, a dźwięk ma się do tego dostosowywać. Pchełki bazują na 10-mm przetwornikach, które mają oferować najlepsze możliwe wrażenia muzyczne.