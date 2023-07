Miało być tanio i dobrze, wyszedł model premium. Bezprzewodowe słuchawki Technics AZ60M2 - recenzja

Czy EAH-AZ60M2 to kolejny triumf? To sprzęt nieco dziwny, bo jako następca AZ60 niezmiennie ma stanowić coś gorszego od sztandarowych modeli, ale za to tańszego. I faktycznie kosztują 765 zł, co jak na markowe słuchawki TWS z średnio-wysokiej półki wydaje się odpowiednią kwotą. Tylko czy same słuchawki faktycznie spełnią zdefiniowane wyżej oczekiwania? No, niezupełnie. Okazało się, że jest lepiej.