Słuchawki kupuję oczami. To jak grają ma coraz mniejsze znaczenie

Chce się przezroczyste? Proszę bardzo, już na rynku są te od Nothing, a niedługo podobne wypuści Apple. Etui z ekranem? Oczywiście, że jest – JBL Tour 2 Pro. Zaraz, zaraz, po co dotykowy ekran w pudełku?! Ale właściwie – czemu nie? Jest to sprytny pomysł na to, by tchnąć życie w nudny kawałek plastiku, który być może niepotrzebnie tyle czasu leży w kieszeni i można z niego zrobić użytek, by np. wygodniej zmieniać utwory.