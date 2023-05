Jakie douszne bezprzewodowe słuchawki kupić? Ranking 2023

Słuchawki wyglądają jak małe pingwiny, a kiedy leżą na dłoni kojarzą się z kreskówkowym Snoopym. Ten nietypowy kształt ma się nie tylko podobać, ale przede wszystkim dobrze leżeć w uszach – jak żadne inne słuchawki. I to się sprawdza, bo słuchawki wprowadza się niezbyt głęboko do ucha, a reszta - odpowiednio zresztą wyprofilowana - opiera się o małżowinę. Rezultat - zero odczucia wypełnienia ucha i zero dyskomfortu z tym związanego. FreeBuds 5 zapewniają też porządną jakość dźwięku i wystarczający ANC.