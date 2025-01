Oto najtańsze personalizowane słuchawki. Huawei FreeBuds Pro 4 to własna sala koncertowa

Oprócz czterech końcówek, znalazły się trzy zupełnie nowe, wykonane z pianki zapamiętującej kształt. Owszem, jest trochę inna w dotyku niż silikon, ale lepiej dopasowuje się do kształtu ucha, co ma niebagatelne znaczenie. Lepsze przyleganie to o wiele lepsza redukcja hałasu w stosunku do poprzednika. Producent podaje, że aż o 30 proc., nie mam pojęcia jak się to liczy, ale korzystałem na przemian z Huawei FreeBuds Pro 3 i FreeBuds Pro 3 i faktycznie słychać różnice w redukcji hałasu, ale nawet na torturach nie powiem ile to procent. W każdym razie - polecam używać słuchawek z pianką, jest po prostu lepiej. Co więcej - jak podgłośniłem słuchawki do połowy głośności, włączyłem ANC, to za nic w świecie nie słyszałem tego, co mówi do mnie żona.