Nie mogę napisać, że są najlepsze na rynku tylko z jednego powodu. Sony WF-1000XM5 - recenzja

Co do jakości mikrofonu, nie mam większych uwag w żadną stronę. W przeszłości bezprzewodowe słuchawki Sony miewały pewne problemy z mikrofonami, dźwięk z nich wydawał się przytłumiony. Jednak od czwartej generacji ten problem został już usunięty. Co prawda mikrofony dalej nie działają świetnie i łatwo znaleźć budsy z lepszymi - ale do rozmów głosowych wystarczy, moi rozmówcy twierdzili, że słychać mnie głośno i wyraźnie. Choć raczej nie używałbym WF-1000XM5 do amatorskiego youtube’owania.