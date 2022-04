Sony WH-1000X to jedna z najbardziej rozpoznawalnych linii słuchawek. Jeszcze przed pandemią słuchawki Sony WH-1000X pierwszej bądź drugiej generacji (MK2) można było zobaczyć w każdym samolocie. To właśnie na trasach lotniczych Sony WH-1000X sprawdzają się wyjątkowo dobrze, dzięki świetnym algorytmom ANC. Kiedyś brzmiałoby to nieprawdopodobnie, ale Sony stopniowo wygryzało absolutnego hegemona tego segmentu, czyli Bose.