Najlepsze słuchawki dokanałowe Sony doczekały się następcy. Oto WF-1000XM5

Japoński gigant technologiczny wprowadził wiele zmian w porównaniu do poprzedniego modelu, czyli WF-1000XM4 wydanego ponad dwa lata temu. Na pierwszy rzut oka dostajemy bardzo podobną konstrukcję, ale same pchełki różnią się od poprzedniej generacji i wprawne oko zauważy od razu, że mamy do czynienia z nowym modelem.