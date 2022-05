Sony zastosowało też nowe rozwiązanie, stosując się do zaleceń WHO dotyczących higieny słuchu. Aplikacja Headphones Connect zasygnalizuje nam, kiedy zbyt długo korzystamy ze słuchawek i zasugeruje przerwę. Takie rozwiązanie znane jest chociażby ze smartfonów Apple’a, które od dawna wysyłają powiadomienia, jeśli słuchamy muzyki zbyt głośno, lecz Sony robi to nieco inaczej - ostrzeżenie nie odbywa się na podstawie natężenia sygnału, lecz na podstawie analizy danych ciśnienia akustycznego zarejestrowanego przez słuchawki. Długotrwała ekspozycja na wysokie natężenie ciśnienia akustycznego może doprowadzić do permanentnej degradacji słuchu, więc nowość wprowadzona przez Sony jest bardzo mile widziana (czy raczej - słyszana, he he).