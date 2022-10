Nothing Ear (stick) - recenzja. Te słuchawki to takie AirPodsy 3, tylko znacznie tańsze

Postanowiłem jednak dać im szansę i zmusić się do korzystania z nich. I po kilku dniach odkryłem tę kategorię słuchawek na nowo. Co najważniejsze: Nothing Ear (stick) naprawdę trzymają się uszu i to nie tylko w bezruchu. Chodziłem z nimi, a nawet robiłem test z bieganiem. Ani razu nie wypadły, ani nawet się nie "poluzowały" w uchu. To samo dotyczy sytuacji kiedy np. jem lub żuję gumę, a ruchy żuchwy przenoszą się też w pewnym stopniu na małżowinę uszną. Co więcej, Nothing Ear (stick) trzymają się ucha nawet kiedy leżę. Ponownie, bez żadnych tendencji do wypadania. Tym samym początkowe wrażenie bardzo lekkiego osadzenia w uchu to złudzenie wywołane tym, że kanał ucha nie jest wypełniony. W praktyce wszystko działa tu, jak trzeba.