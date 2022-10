Nie ma nic za darmo. Kolejna firma drastycznie podnosi ceny

Firma Nothing narobiła dużo szumu, zanim było o czym gadać. Carl Pei – były założyciel OnePlusa – pozyskał środki od prominentnych inwestorów i uruchomił maszynę hajpu, by potem dostarczyć na rynek najpierw słuchawki Nothing Ear (1), a następnie telefon Nothing Phone (1). Czy to dobre sprzęty? Obiektywnie przeciętne, ale w dotychczasowej cenie można je uznać za względnie dobre. Czy jednak tak dobre, by płacić za nie o połowę więcej? Definitywnie nie, a właśnie taką podwyżkę zapowiedział Carl Pei.