Mimo rozczarowania brzmieniem i kilkoma pomniejszymi drobiazgami nadal uważam, że Galaxy Buds2 Pro to jedne z najlepszych słuchawek TWS na rynku. Znakomicie sprawdzają się na co dzień, a także w czasie treningu – przez 10 dni testów zdążyłem pokonać w nich kilkanaście kilometrów na rowerze i odbyć trzy treningi siłowe, i ani przez moment nie miałem problemu, czy to z ANC, czy to z dopasowaniem do ucha. Ba, nawet ostre brzmienie, w innych przypadkach niezbyt przyjemne, w czasie treningu okazywało się zaletą (choć nadal brakowało mi nieco basu).