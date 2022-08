Będzie sztos. Samsung pokazał słuchawki Galaxy Buds Pro 2

Potem Galaxy Buds Pro 2 trafią do regularnej sprzedaży w cenie 999 zł. Czy to dużo? Niekoniecznie – patrząc na to, jak dobra była pierwsza generacja Budsów Pro i jak wiele zmienia się tutaj na plus, wcale nie będę zdziwiony, jeśli nowe słuchawki okażą się w 100 proc. warte swojej ceny. I choć przekonamy się o tym dopiero w czasie testów, to sądzę, że warto zaryzykować i kupić Galaxy Buds Pro 2 już teraz, bo kolejna taka przecena może się zdarzyć nieprędko.