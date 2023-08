Dolby Atmos bez przewodów. Dźwiękowa rewolucja w telewizorach TCL

Dolby do tej pory nie miało oficjalnego rozwiązania dla głośników bezprzewodowych w systemach dźwięku przestrzennego. Osoby kupujące soundbary z satelitami czy prawdziwe kina domowe oczywiście nie muszą podłączać wszystkich głośników do telewizora - nowoczesne zestawy oferują łączność bezprzewodową przy minimum okablowania. Możliwe jest to jednak tylko na trzy sposoby: