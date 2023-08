Dwa lata na rynku, miesiące testów i już wiadomo. Telewizyjna rewolucja Samsunga udała się

Matryce od LG mają jednak też i wady. Materiały wykorzystywane do produkcji matryc OLED nie są trwałe, więc każdy ich producent musi stosować rozmaite mechanizmy bezpieczeństwa, by te długo służyły klientom kupionych przez nich urządzeniach. LG zdecydowało się na konstrukcję nazywaną WOLED. W dużym skrócie polega ona na zastosowaniu filtrów świetlnych do uzyskiwania kolorów - co zmniejsza jasność obrazu - a owa niska jasność jest rekompensowana przez dodanie dodatkowego białego subpiksela obok subpikseli RGB (Red, Green, Blue). To niestety oznacza dwie rzeczy.