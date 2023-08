Szlifowali, szlifowali - i mają to. Mnóstwo funkcji za atrakcyjną cenę. TCL C745 - recenzja

Na pewno lepiej mogłoby być ze złączami. Tylko jedno obsługuje HDMI 2.1 w pełnej przepustowości - oprócz tego jest jedno HDMI 2.0 (zdolne do sygnału 4K przy 120 Hz, ale przy przepustowości 18 Gb/s, a więc typowo z kompresją koloru) i dwa HDMI 1.4b. Ale mam tu też i dobre wieści. Złącze HDMI-eARC to jedno ze złącz 1.4b, nie trzeba więc blokować wydajniejszego, by podłączyć nowoczesny system audio. Z kolei to HDMI 2.1 obsługuje również odświeżanie 144 Hz i FreeSync Premium Pro, co docenią gracze na PC interesujący się e-sportem. Dopóki więc nikt nie planuje kupna dwóch nowoczesnych konsol do gier, w C745 złącz nie zabraknie. Drugie HDMI 2.1 by się jednak przydało.