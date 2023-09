Jeśli szukasz przenośnego projektora, to ten równych sobie nie ma. Samsung Freestyle 2 - recenzja

Freestyle 2 obsługuje też łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 i Airplay 2. Pracuje pod kontrolą systemu Tizen, co oznacza, że obsługuje się go identycznie jak telewizory Samsunga i bardzo podobnie, jak wszystkie smart TV na rynku. Użytkownik może liczyć na te same funkcje software’owe i te same aplikacje do wideo, muzyki i gier, co na smart TV. Może być też częścią ekosystemu SmartThings i być zdalnie kontrolowany za pomocą aplikacji w telefonie.