Specyfikacja jest dobrana tak, by po prostu zapewnić użytkownikom "fun" z oglądania obrazu na naprawdę dużej przekątnej. Samsung The Freestyle jest w stanie zapewnić obraz o przekątnej od 30 do 100 cali, a odległość wymagana dla uzyskania największego obszaru to ok. 2,7 m. Mamy tu do czynienia z lampą LED (technologia DLP) z jasnością szczytową 550 "Lumenów LED", choć pamiętajmy, że ta jednostka nie jest standardem, w odróżnieniu od ANSI, której to wartości producent nie podaje. Samsung deklaruje wsparcie dla technologii HDR10.