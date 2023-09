OLED do kosza. Idzie nowa technologia w telewizorach

Nanosys nazywa swoje matryce tego rodzaju mianem NanoLED, jednak branżowo ustalona nazwa to wspomniany EL-QD. Niestety ewentualna rewolucja to nadal pieśń nieco odleglejszej przyszłości. Badania nad EL-QD dopiero trwają, na dziś nie ma jeszcze opracowanego efektywnego procesu technologicznego - co oznacza, że nie jest jeszcze możliwym wprowadzenie produktów z matrycami EL-QD w jakkolwiek sensownych cenach.