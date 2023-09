Eksperymenty YouTube'a z reklamami. Będzie odliczanie?

Jak często oglądasz YouTube’a na telewizorze? Jeżeli nierzadko i nie jest to płatny YouTube Premium, to niebawem odczujesz pewne zmiany. Usługa w ramach eksperymentu zmieni sposób, w jaki serwuje reklamy. Zamiast kilkukrotnie przerywać klip krótkimi klipami, przerwa ma być jednokrotna, mniej więcej w połowie klipu - ale za to dłuższa, pozwalając na równie dłuższe kreacje i spoty. Konkretna długość przy tym nie jest z góry ustalona.