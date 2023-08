Polacy oszaleli na punkcie serwisów streamingowych. Wiadomo, który kradnie najwięcej czasu

Z danych pozyskanych przez uruchomioną grudniu platformę Nielsen The Gauge wynika, że w lipcu 2023 roku 6,9 proc. całkowitej oglądalności telewizji stanowiły serwisy streamingowe. Choć pozostają one nadal w tyle za telewizją satelitarną (34,1 proc.), kablową (30 proc.) i naziemną (22,8 proc.), jest to kolejny z rzędu miesiąc, w którym serwisom streamingowym przybywa udziału na telewizorach Polaków. Od grudnia (początku pomiarów platformą Nielsen The Gauge) platformy streamingowe zaliczyły wzrost o 1,3 proc., a w samym okresie czerwiec-lipiec wzrost wyniósł 0,5 proc.