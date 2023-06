Netflix jako pierwszy z liderów rynku VOD przestał pobłażać swoim użytkownikom. Jedna z najdroższych usług tego typu na rynku do tej pory przymykała oko na udostępnianie kont znajomym, mimo iż jest to wbrew regulaminowi. Teraz nie tylko przestała owo oko przymykać - to na dodatek zaczęła aktywnie blokować zakusy tych użytkowników, którzy regulamin łamią. Współdzielenie Netflixa między gospodarstwami domowymi stało się trudne, jeżeli nie w praktyce niemożliwe.