Netflix ogłosił w drugiej połowie maja, że zamierza wprowadzić dodatkowe opłaty dla osób spoza gospodarstwa domowego, które korzystają z tego samego konta. Innymi słowy, jeśli nie mieszkasz razem, będziesz musiał płacić za współdzielenie konta (i najprawdopodobniej także abonamentu).



Czy to dużo? 9,99 złotych za jedną osobę, do dwóch osób na jednym koncie przy najwyższej wersji abonamentu. To wciąż lepsza opcja, niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie trzeba zapłacić dodatkowe 7,99 dolarów za takie udostępnienie. W sumie Netflix wprowadza te opłaty w 103 krajach.