Ten popularny iPhone nie dostanie nowego iOS 17. Co z resztą?

iOS jest znany z tego, że często trafia do urządzeń, które w przypadku systemu Android dawno zostały uznane za przestarzałe i miałyby trafić na śmietnik. iPhone 6S otrzymał ponad siedem lat wsparcia z najnowszym oprogramowaniem, co jest ewenementem w branży.



Ale wszystko, co dobre, kiedyś musi się skończyć. Wraz z nową wersją systemu, przychodzi czas pożegnania ze wsparciem starszych modeli iPhone'ów, które były kochane przez niektórych użytkowników. O którą generację chodzi? Podpowiedź: to była jedna z tych dziwnych i przejściowych.