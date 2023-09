Czy warto kupić soundbar Samsung Q600C? Tak, ale pod jednym warunkiem

Wypożyczony do testów Q600C jest dziś do kupienia w cenie 2200 zł, czyli należy go zakwalifikować cenowo gdzieś pomiędzy niską a średnią półką cenową, raczej bliżej średniej. A więc to grajbelka dla statystycznego Polaka. Samsung jest u nas w kraju lubiany i popularny, a cena Q600C wydaje się adekwatna jak na sprzęt dla przedstawiciela klasy średniej, który chce mieć większą frajdę z filmów i gier wideo. To jednak oznacza nieuchronne kompromisy, wszak Q600C musi się czymś różnić od droższych modeli.