Nie sposób nie dostrzec w kampanii marketingowej Samsunga materiałów z gry Starfield. Trudno się dziwić, to jedno z najważniejszych wydarzeń gamingowych ostatnich miesięcy (a dla fanów science-fiction nawet i wielu lat). Samsung nie wykorzystuje jednak zainteresowania grą tylko by zwrócić na siebie uwagę - ale też po to, by podkreślić, że jego telewizory są ściśle zintegrowane z wszystkimi najważniejszymi usługami do streamingu gier, w tym z Xbox Cloud Gaming.