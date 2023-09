Wielka wojna oficjalnie zakończona! Do Polski zmierzają telewizory Samsunga z matrycami LG OLED

Matryce QD-OLED Samsunga to relatywnie nowy twór i nowa technologia. To oznacza, że ich proces technologiczny jest wysoce niedoskonały. Koszt produkcji tych matryc jest wysoki, przez co matryce QD-OLED trafiają tylko do najdroższych telewizorów Samsunga i Sony w raptem trzech rozmiarach. Samsung zdecydował się więc uzupełnić ofertę telewizorów OLED o modele z matrycami od LG.