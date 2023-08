5000 stref wygaszania. Ten telewizor zapowiada się na techniczny majstersztyk

Trzecią i ostatnią nowością będzie TCL C805, dostępny w 50-, 55-, 65-, 75-, 85- i 98-calowe wersji. To ma być telewizor z kolei wyjątkowo atrakcyjnie wyceniony (nie znamy jeszcze konkretnych kwot). Mimo potencjalnie niskiej ceny ma oferować 144-hercowy panel zdolny do osiągniecia szczytowej jasności 1300 nitów, co byłoby świetnym wynikiem przy założeniu niskiej ceny. Co więcej, również przy założeniu niskiej ceny, 500 stref wygaszania w 65-calowej wersji sugeruje, że C805 także będzie oferować bardzo przyzwoity kontrast.