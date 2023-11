Mini LED TV, zaskakująco niska cena, Ambilight i… nowy system operacyjny. Do Polski trafił Philips The Xtra

Teraz Philips chce powtórzyć wieloletni sukces linii The One, tworząc zupełnie nową: The Xtra. Jeżeli One był telewizorem z niskiej półki (w zestawieniu z modelami sztandarowymi), to The Xtra należy zaliczyć do średniej. Ma oferować więc wszystko co esencjonalnie najlepsze w telewizorach wysokiej klasy (ale nie tych dla entuzjastów) w zamian za pewne, ponoć relatywnie mało istotne, kompromisy, znacząco obniżając cenę.