Philips The One to linia telewizorów, która została stworzona specjalnie po to, by podbić rynek. Niby banał, ale w tym konkretnym przypadku nie ma przesady. Każdego roku Philips wybiera jeden z modeli PUS (telewizorów LCD) i wskazuje go jako tego jedynego - The One. Czyli tego sprzedawanego w bardzo atrakcyjnej cenie, a mimo tego oferującego parametry satysfakcjonujące statystycznego widza. A także unikalne doświetlenie Ambilight.