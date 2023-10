Sony Pictures Core na PlayStation to lipa. Na konsolach brakuje najważniejszego z atutów

Usługa Sony Pictures Core (do niedawna pod nazwą Bravia Core) jest dołączana od 2021 r. do droższych telewizorów Bravia. Zapewnia ona dostęp do filmów i treści telewizyjnych, głównie tych wyprodukowanych przez Sony Pictures. Kilka pierwszych seansów jest darmowych, ceny są niskie i choć może katalog Bravia Core do najbogatszych nie należy - wszak to tylko treści od Sony - to ma jeszcze jeden atut. Jest nim jakość obrazu i dźwięku.