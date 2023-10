Netflix podniesie ceny. Co z Polską?

Wall Street Journal podaje, że Netflix podniesie ceny abonamentu na kilku rynkach na całym świecie - z pewnością nastąpi to w USA i Kanadzie, ale nie jest jasne, czy podwyżki trafią do Europy oraz przede wszystkim do Polski. Ostatnia podwyżka w USA została wprowadzona w marcu 2022, gdzie cena pakietu standardowego z 13,99 wzrosła do 15,49 dolara, natomiast premium z 17,99 do 19,99 dolarów miesięcznie.