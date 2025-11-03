REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Zrobiłem test prędkości internetu mobilnego. Nie sądziłem, że na wsi jest tak szybko

Kupiłem nowy numer z internetem mobilnym, aby mieć dostęp do sieci komórkowej dwóch operatorów. Wykonałem test prędkości w moim miejscu zamieszkania i jestem w szoku. Jeszcze kilka lat temu mogłem tylko pomarzyć o takim połączeniu.

Albert Żurek
5G sieć T-Mobile na wsi
REKLAMA

Dotychczas korzystałem z numeru Mobile Vikings. Ten operator wirtualny wykorzystuje zasięg sieci komórkowej Play, który może pochwalić się największą liczbą stacji bazowych w  całym kraju: 12 889 nadajnikami. Aby mieć dostęp do szybkiego internetu w lokalizacjach bez nadajników Play, dokupiłem dodatkowy numer T-Mobile. Nie musiałem daleko szukać, aby zobaczyć ogromną różnicę.

REKLAMA

Mieszkam na wsi, która nie kojarzy się z szybkim internetem

Od razu zaznaczę, że mieszkam w małej miejscowości, która liczy nieco ponad 3 tys. mieszkańców. Tereny wiejskie niekoniecznie kojarzą się jednak z szybkim internetem. 

Najlepsza infrastruktura trafia przede wszystkim do miast, w których potrzeba dostępu do szybkiego i stabilnego łącza jest znacznie większa ze względu na większą liczbę mieszkańców i większe zagęszczenie ludności, która mieszka w wysokich blokach. W miastach operatorzy stosują znacznie większą liczbę nadajników sieciowych - w bardziej zaludnionych miejscach na jednej ulicy możemy znaleźć kilka stacji bazowych. 

Zagęszczenie stacji bazowych w Krakowie robi wrażenie

Z zasady na wsi natomiast zabudowa nie jest aż tak gęsta. Kilka lub kilkanaście domów na całe osiedle, a wokół polany i (lub) lasy. Dlatego infrastruktura jest też znacznie mniej zaawansowana - nierzadko  jeden nadajnik obejmuje obszary oddane kilka lub nawet kilkanaście kilometrów. Faktycznie zdarzają się takie miejsca, gdzie zasięg leży i kwiczy, ale dziś jest pod tym względem coraz lepiej. 

Mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia. Jeszcze kilka lat temu, gdy miałem dostęp do internetu z prędkością pobierania 10 Mb/s, niezmiernie cieszyłem się z takiego wyniku. Dziś taka wartość jest niewystarczająca, szczególnie w erze streamingu.

Dotychczas użytkowałem sieć Play i na swoim obszarze mogłem skorzystać z łączności LTE na pasmach 800, 1800, 2100 i 2600 MHz oraz 5G w technologii DSS 2100 MHz wykorzystującej częstotliwość LTE. Najbliższa stacja bazowa jest oddalona ok. 1 km w linii prostej od mojego miejsca zamieszkania. Efekt? Prędkości pobierania rzędu 140 Mb/s, niezależnie od tego, czy mój telefon korzystał z LTE, czy 5G. 

Ostatnio jednak kupiłem nowy numer T-Mobile i pozytywnie się zaskoczyłem. Nie sądziłem, że mieszkając niemal w lesie, kiedykolwiek zobaczę tak szybkie połączenie.

Zrobiłem test prędkości i się zdziwiłem. Na wsi mam 5G szybkie jak światłowód

Kupując dodatkową kartę SIM (a właściwie eSIM) od T-Mobile miałem taki zamysł, że gdy będę w miejscu, gdzie zasięg Play nie domaga, będę mógł przełączyć się na infrastrukturę sieciową innego operatora. U siebie niekoniecznie mam taką potrzebę, ponieważ 140 Mb/s to bardzo dobra wartość, w zupełności spełniająca moje oczekiwania. Jednak z czystej ciekawości wykonałem test prędkości.

Wynik? Kompletnie mnie zaskoczył - w trybie 5G zobaczyłem bowiem niemal 500 Mb/s pobierania. Dodam, że test został wykonany w budynku. Mimo wszystko wyniki są niebywałe.

Test na sieci 5G T-Mobile (pobieranie - 478 Mb/s)
Test na sieci LTE T-Mobile

To przecież praktycznie prędkość, którą uzyskuję na swoim internecie światłowodowym Orange (osobiście korzystam z pakietu 600 Mb/s). Różnica jest taka, że tę wartość uzyskuje bezpośrednio na telefonie, bez routera i zaawansowanego stacjonarnego kabla światłowodowego. Podobne wyniki uzyskiwałem co najwyżej w większych miastach, ale nigdy nie u siebie w tak małej miejscowości. 

Szczerze? Nigdy nie spodziewałem się, że zobaczę takie prędkości internetu mobilnego w swojej miejscowości. Jeszcze kilka lat temu zdarzały się sytuacje, gdzie kompletnie nie miałem połączenia z szybkim internetem (transfery rzędu 2 Mb/s). Takie wartości są jednak możliwe dzięki zastosowaniu technologii 5G w paśmie C. Pobliska stacja bazowa T-Mobile działa w dwóch częstotliwościach: 3500 MHz i 700 MHz.

To coś niesamowitego. 

REKLAMA

Więcej o operatorach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
03.11.2025 06:00
Tagi: 5GLTESieci komórkoweT-Mobile
Najnowsze
19:29
Woda na Księżycu? Tak, jeśli wiemy, gdzie jej szukać
Aktualizacja: 2025-11-02T19:29:40+01:00
18:45
Już nie będzie takiej miłości. Nie uwierzymy w robota-przyjaciela
Aktualizacja: 2025-11-02T18:45:29+01:00
17:15
Rząd ostrzega przed wyciekami. "Sytuacja jest bardzo poważna"
Aktualizacja: 2025-11-02T17:15:41+01:00
16:20
Szykujcie się na niezwykłe zjawisko. Na niebie pojawi się wyjątkowo duży superksiężyc
Aktualizacja: 2025-11-02T16:20:00+01:00
16:10
Policja chce, by to dron był pierwszy na miejscu przestępstwa. Testy właśnie ruszyły
Aktualizacja: 2025-11-02T16:10:00+01:00
16:00
Amerykanie pokazali rewolucyjnego drona. Przyszłość lotnictwa właśnie wystartowała
Aktualizacja: 2025-11-02T16:00:00+01:00
14:30
Cyberpunk na całego. Komputery będą projektować komputery
Aktualizacja: 2025-11-02T14:30:00+01:00
13:30
Kometa 3I/ATLAS dalej zaskakuje. Została przepruta przez galaktyczne promienie kosmiczne
Aktualizacja: 2025-11-02T13:30:00+01:00
7:52
Zrobili robota, którym steruje człowiek. To jak wpuścić obcego do domu
Aktualizacja: 2025-11-02T07:52:00+01:00
7:42
Jak zwolnić miejsce w iCloud? Nowy sposób, by nie przepłacać za chmurę
Aktualizacja: 2025-11-02T07:42:00+01:00
7:32
Topią centra danych w morzu. Zrobili z niego swoje prywatne bajoro
Aktualizacja: 2025-11-02T07:32:00+01:00
7:22
Nowy rekord w energetyce. Stworzyliśmy materiał lepszy niż grafen
Aktualizacja: 2025-11-02T07:22:00+01:00
7:12
Myślisz, że dobrze segregujesz śmieci? Patrz na to
Aktualizacja: 2025-11-02T07:12:00+01:00
7:00
Będzie 4. kolor na skrzyżowaniach. Światło białe
Aktualizacja: 2025-11-02T07:00:00+01:00
16:24
Nie segregujesz śmieci, zapłacisz więcej. Rząd daje samorządom zielone światło
Aktualizacja: 2025-11-01T16:24:06+01:00
16:15
AI nie potrafi się uczyć przez media społecznościowe. "Krótko, głośno i szkodliwie"
Aktualizacja: 2025-11-01T16:15:00+01:00
16:00
Tym razem Berlin. Drony sparaliżowały lotnisko
Aktualizacja: 2025-11-01T16:00:00+01:00
15:45
SpaceX świętuję. W 2025 r. wykonali setkę misji, większość udana
Aktualizacja: 2025-11-01T15:45:00+01:00
15:30
Kometa 3I/ATLAS nagle zapłonęła. Naukowcy w szoku
Aktualizacja: 2025-11-01T15:30:00+01:00
15:15
USA przekaże Ukrainie broń ostateczną. Zapadła decyzja
Aktualizacja: 2025-11-01T15:15:00+01:00
15:00
Będziemy potęgą antydronową. PGZ ma plan
Aktualizacja: 2025-11-01T15:00:00+01:00
7:50
Niewidomi znów czytają. Tak nauka walczy ze ślepotą
Aktualizacja: 2025-11-01T07:50:00+01:00
7:40
Ten dysk potrafi się sam spalić. Mówią, że to zaleta
Aktualizacja: 2025-11-01T07:40:00+01:00
7:30
Chińczycy chwalą się superlotniskowcem. Eksperci: "To ściema"
Aktualizacja: 2025-11-01T07:30:00+01:00
7:20
Bulisz za telewizor 4K i 8K? Zmierzyli granicę ludzkiego oka i to nie ma sensu
Aktualizacja: 2025-11-01T07:20:00+01:00
7:11
Test REDMAGIC 10 Pro - ma wentylator, triggery i gigabaterię. Smartfon czy konsola?
Aktualizacja: 2025-11-01T07:11:00+01:00
7:00
Ikonka 5G na telefonie nie oznacza, że masz 5G. Smartfon cię okłamuje
Aktualizacja: 2025-11-01T07:00:00+01:00
21:32
Bill Gates ostrzega: wpadamy w tę samą bańkę. Finał zaboli
Aktualizacja: 2025-10-31T21:32:31+01:00
21:05
Recenzja Pokemon Legends: Z-A. Ofiara bezsensownego hejtu
Aktualizacja: 2025-10-31T21:05:37+01:00
20:43
Microsoft naprawia granie na PC. Mniej męczarni
Aktualizacja: 2025-10-31T20:43:14+01:00
20:17
Apple obiecuje nową Siri. Wreszcie zacznie myśleć
Aktualizacja: 2025-10-31T20:17:29+01:00
19:43
Apple zrywa z monogamią. iPhone przytuli więcej modeli AI
Aktualizacja: 2025-10-31T19:43:42+01:00
19:08
Kupujesz smartfon, a tam reklamy w systemie. Tego jeszcze nie grali
Aktualizacja: 2025-10-31T19:08:42+01:00
18:31
Kaufland kończy z kolejkami. Koszyk, klik i do domu
Aktualizacja: 2025-10-31T18:31:32+01:00
18:01
Kometa 3I/ATLAS wykonuje dziwne ruchy. Przed nami chwile prawdy
Aktualizacja: 2025-10-31T18:01:18+01:00
17:31
Konkurent Photoshopa totalnie za darmo. Kusi jak diabli
Aktualizacja: 2025-10-31T17:31:42+01:00
17:08
WhatsApp ląduje na zegarkach. Tylko po co?
Aktualizacja: 2025-10-31T17:08:12+01:00
16:36
Kupujesz Samsunga, dostajesz genialny gratis. Warto brać, póki się da
Aktualizacja: 2025-10-31T16:36:31+01:00
16:04
CPK do kosza. "Ta nazwa to kompromitacja"
Aktualizacja: 2025-10-31T16:04:33+01:00
15:32
Kuszą Polskę legendarnym myśliwcem. Do pakietu dorzucają drony
Aktualizacja: 2025-10-31T15:32:01+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA