Orange podkręca jakość połączeń. Koniec z "coś przerywa"

Orange podkręca jakość połączeń. Nie powiesz już: "coś przerywa"

Orange wdrożył przydatne rozwiązanie dla swoich klientów. Jeśli wykonujecie rozmowy wideo z rodziną i znajomymi, dostrzeżecie poprawę jakości. Nie będzie już wymówek, że coś się zacina albo przerywa.

Albert Żurek
Zmiana dotyczy użytkowników Orange, którzy korzystają z telefonów z Androidem i wykonują rozmowy bezpośrednio przez aplikację Telefon - zarówno połączenia głosowe, jak i wideo w technologii ViLTE. Operator ulepszył to rozwiązanie - od teraz jakość ma być tak dobra, jak na zwykłych komunikatorach internetowych.

Lepsza jakość połączeń wideo w Orange - operator ulepsza tę funkcję

Duża część Polaków korzysta z rozmów wideo bezpośrednio w aplikacjach komunikatorów internetowych takich jak Messenger czy WhatsApp. Aby usługi nie pobierały aż tak dużych ilości danych twórcy decydują się na korzystanie z różnych metod kompresji i kodeków. Tak, aby zachować możliwie najlepszą jakość. 

Orange jednak wspiera własną usługę połączeń wideo ViLTE lub ViWiFi, z której można skorzystać bezpośrednio w aplikacji do dzwonienia, bez dodatkowych kont i programów. Wszystko odbywa się za pośrednictwem sieci komórkowej LTE (albo WiFi w domu) i numeru telefonu. Wcześniej firma w usłudze korzystała z kodeka H.264, który nie należy do najbardziej zaawansowanych jeśli chodzi o jakość obrazu. 

Podczas rozmów wideo użytkownicy mogli narzekać, że czegoś nie widać, coś przerywa i nie da się rozmawiać. Dlatego Orange wdrożył obsługę nowego kodeka H.265 znanego też jako HEVC. To ulepszona wersja rozwiązania, która zapewnia lepszą jakość obrazu - ten ma być płynny, ostry i powinien być bez większych opóźnień. Oczywiście finalna jakość zależy także od stanu sieci, do której jesteśmy podłączeni.

Jeśli mamy w domu stabilne i szybkie WiFi, wtedy obraz powinien być możliwie najlepszy. Gdy połączymy się z siecią komórkową i będziemy mieć słaby zasięg, wtedy jakość będzie naturalnie trochę gorsza. W idealnych warunkach jednak ulepszony kodek H.265 zapewni dużo lepszą jakość niż H.264. Z punktu widzenia użytkownika - to realna zmiana na plus.

Nowa technologia jest też korzystna z perspektywy operatora. Rozwiązanie zużywa 1/3 pojemności pasma w porównaniu z poprzednim standardem. W praktyce wygląda to tak, że jeden nadajnik może obsłużyć obsłuży więcej połączeń bez utraty jakości. Orange twierdzi, że użytkowników ViLTE jest coraz więcej - w październiku 2025 r. połączeń było dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku.

Połączenia wideo przez sieć komórkową działają tylko w dwóch sieciach. Tylko na Androidzie

Obecnie rozwiązanie pozwala wykonywać rozmowy z użyciem ViLTE oraz ViWiFi wyłącznie na smartfonach z Androidem - m.in. Samsunga, Xiaomi, Motorola, realme, Oppo, OnePlus czy Honor. Nie działa natomiast na iPhonie. Z opcji skorzystają tylko klienci Orange podczas połączeń do innych użytkowników sieci oraz pomiędzy sieciami Orange i Play. 

Do obsługi nowego kodeka będzie potrzebny telefon z najnowszym systemem Android 16. Sporo urządzeń Samsunga już dostało aktualizację, a reszta powinna ją dostać w kolejnych miesiącach.

Albert Żurek
23.10.2025 20:58
