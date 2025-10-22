REKLAMA
Nowości w Messengerze i WhatsAppie. Ochronią cię przed własną głupotą

Twórcy Facebooka, Messengera i WhatsAppa stawiają na wyższy poziom bezpieczeństwa. W obu komunikatorach internetowych pojawią się nowe funkcje, które będą chronić użytkowników przed oszustami.

Albert Żurek
Komunikatory internetowe to raj dla cyberprzestępców. Nie służą one tylko do rozsyłania wiadomości przypadkowym użytkownikom, ale też przejmowania kont wykorzystując metodę "na ankietę" lub "na pożyczkę". Każdy z nas może spotkać się z oszustami, choć istnieją grupy szczególnie narażone - m.in. emeryci mniej obyci w technologii. Od teraz będzie trochę bezpieczniej.

Messenger i WhatsApp z nowymi zabezpieczeniami przeciwko oszustom

Zacznijmy może od Messengera - to zdecydowanie najpopularniejszy komunikator internetowy w Polsce, który bazuje na Facebooku. Twórcy w oprogramowaniu testują nowe narzędzie: zaawansowane wykrywanie oszustw na czatach. Gdy ta funkcja będzie włączona i użytkownik, z którym wcześniej się nie kontaktowaliśmy, wyśle do nas potencjalnie oszukańczą wiadomość, zostaniemy o tym powiadomieni.

Komunikator również umożliwi wysłanie wiadomości do przeskanowania przez algorytmy sztucznej inteligencji, która przeanalizuje ją pod kątem oszustw. Jeśli takowe zostanie wykryte, na ekranie zobaczymy komunikat z dodatkowymi informacjami i radami w kwestii cyberbezpieczeństwa - np. typowymi oznakami, że może być to oszustwo oraz rekomendacjami, co najlepiej robić w takim przypadku. 


Messenger na końcu pozwoli zgłosić podejrzany profil, a nawet go zablokować. Tym sposobem komunikator Facebooka w teorii powinien być znacznie bezpieczniejszy, a użytkownicy odporniejsi na możliwe oszustwa. Nie będą musieli robić nic specjalnego - po prostu korzystać z komunikatora tak jak wcześniej. 

Drugi komunikator Meta podszedł do sprawy trochę inaczej. W WhatsApp zostaną wprowadzone ostrzeżenia, które zobaczymy, gdy spróbujemy udostępnić ekran nieznanemu kontaktowi podczas rozmowy wideo. Wynika to z faktu, że oszuści internetowi mogą naciskać na potencjalne ofiary, aby to zrobiły i pokazały poufne informacje: kody weryfikacyjne, dane logowania czy informacje bankowe. Nierzadko cyberprzestępcy podszywają się np. pod pracowników banków i informują o rzekomym niebezpieczeństwie ich konta.

Jeśli udostępnimy ekran nieznanemu kontaktowi, zobaczymy komunikat o potencjalnym oszustwie. Dzięki niemu będzie można zablokować naciągacza w prosty sposób - dostając taką wiadomość, w głowie wielu osób powinna zapalić się lampka, że faktycznie coś jest nie tak. Użytkownicy będą mieli lepszy kontekst, aby wykrywać i unikać oszustów. 

Ostatnio do WhatsAppa wprowadzono także limity wysyłanych wiadomości przez nieznanych użytkowników. Komunikator tym sposobem chce walczyć ze spamem na platformie i kontami, które masowo wysyłają oszukańcze wiadomości do różnych użytkowników. Każdy profil będzie miał określoną liczbę takich wiadomości na miesiąc - jeśli ją przekroczy, nie wyśle już kolejnej. Zmiana jednak ma być nieodczuwalna dla zwykłych użytkowników WhatsAppa. 

Messenger i WhatsApp chcą, żebyś korzystał z kluczy dostępu

Jednocześnie Meta twierdzi, że aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo dobrym pomysłem będzie skonfigurowanie kluczy dostępu (passkeys), dzięki którym można pozbyć się hasła. Zamiast tego używa się z kluczy przechowywanych na danym urządzeniu, które weryfikują naszą tożsamość kodem PIN, odciskiem palca (Android) lub skanem twarzy (iPhone).

Albert Żurek
22.10.2025 15:08
