Nowe pakiety roamingowe w Plusie. Nie tylko taniej, ale i bezpieczniej

W ofercie Plusa pojawiły się nowe pakiety roamingowe dedykowane podróżnikom do krajów Europy, Turcji, Stanów Zjednoczonych oraz globtroterów. Nowa oferta skierowana jest zarówno do użytkowników na kartę, jak i na abonament i zaczyna sie już od 15 zł za 1 GB.

Plus uruchamia nowe pakiety roamingowe dla Europy, Turcji i USA

Nowe pakiety mają ułatwić korzystanie z internetu poza krajami Unii Europejskiej bez niespodziewanych kosztów i zostały dostosowane do zróżnicowanych potrzeb klientów. W sumie do oferty polskiego operatora trafiły cztery pakiety - trzy z nich dostępne na kartę, i trzy dostępne na abonament:

Pakiet Europa i Turcja (abonament i oferty na kartę) z paczką 2 GB (50 zł) oraz 5 GB (100 zł);

Pakiet Europa i Turcja 24h (oferty na kartę) z paczką 1 GB (15 zł);

Pakiet USA (abonament i oferty na kartę) z paczką 2 GB (50 zł) oraz 5 GB (100 zł);

Pakiet Świat (abonament) z paczką 500 MB (65 zł) oraz 1 GB (100 zł).

Pakiety różnią się długością ważności: użytkownicy abonamentowi korzystają z nich do końca bieżącego okresu rozliczeniowego, natomiast użytkownicy na kartę - przez 30 dni lub 24 godziny, w zależności od wybranej opcji. Aktywacja możliwa jest m.in. przez aplikację iPlus, stronę internetową, SMS lub za pośrednictwem doradcy.

W trosce o kontrolę wydatków, Plus domyślnie aktywuje tzw. "data limiter", czyli blokadę transmisji danych po przekroczeniu 250 zł. Stan zużycia można sprawdzić wysyłając SMS z literą „P” na numer 2580.

Dwie nowości dla amatorów brania smartfona na dalekie wyprawy

Nowością w ofercie operatora jest również pakiet "Bezpieczna Podróż" za 20 zł miesięcznie, łączący usługę VPN i nawigację po Europie. Rozwiązanie ma chronić użytkowników przed zagrożeniami w niezabezpieczonych sieciach Wi-Fi, np. podczas korzystania z bankowości internetowej na lotnisku.

Plus ogłosił także rozszerzenie usługi Serwis Urządzenia. Wariant Premium 24 Plus (40 zł/mies.) obejmuje naprawy nawet po zakończeniu gwarancji, natomiast SIMO Premium 24 (30 zł/mies.) pozwala objąć ochroną także urządzenia zakupione poza ofertą operatora.

Malwina Kuśmierek 30.10.2025 11:37

