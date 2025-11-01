REKLAMA
Zrobili robota, którym steruje człowiek. To jak wpuścić obcego do domu

Roboty jako pomoc domowa nie są już tylko wizją z filmów science-fiction. Amerykańskie przedsiębiorstwo dziś sprzedaje (i wynajmuje) takie maszyny.

Albert Żurek
Neo 1X Home Robot
Robot nazywa się 1X Neo (pochodzi od firmy 1X, zajmującej się robotyką i sztuczną inteligencją) i faktycznie może wyglądać jak urzeczywistnienie wizji filmów przedstawiających przyszłość. Tyle że roboty-pomocnicy w filmach były wielofunkcyjne i w niektórych kwestiach potrafiły zastąpić człowieka lub znacząco mu pomóc. Na to jest jednak jeszcze zbyt wcześnie. Ten drogi sprzęt nie tylko nic nie umie, ale też jest szpiegiem. 

1X Neo zrobił istną furorę w sieci. To niegotowy robot z funkcją szpiega

Kalifornijskie przedsiębiorstwo 1X wprowadziło do przedsprzedaży Neo Home Robot - robota, który jest reklamowany jako asystent domowy stworzony do wykonywania obowiązków domowych. Sprzęt jest reklamowany krótkim klipem wideo, na którym twórcy pokazują, co potrafi: odkurzać, przynieść czajnik z wodą na herbatę, umyć okna, odebrać przesyłkę, pościerać kurze, gdy ludzie mają czas dla siebie.

Zupełnie, jak wyobrażali sobie to reżyserzy filmów science-ficition. Człowiek odpoczywa, a robot pracuje i go wyręcza. Zbyt piękne, aby było prawdziwe? W rzeczy samej. Robot w praktyce jest w stanie wykonać określone proste czynności całkowicie autonomicznie, jeśli tylko właściciel go o to poprosi głosowo lub zrobi to w aplikacji. Co będzie umieć? Otworzyć drzwi, podać przedmiot czy wyłączyć światło.

Twórcy pokazywali też bardziej zaawansowane czynności, ale jest haczyk. Robot sterowany przez sieć neuronową tego nie obsłuży. Zamiast tego twórcy maszyny wpadli na inny pomysł, aby urządzenie było sterowane przez… człowieka. Trochę przypomina mi się sytuacja, gdy Amazon stworzył swój rzekomo w pełni autonomiczny sklep, który w rzeczywistości był obsługiwany przez tysiąc pracowników z Indii. 

Tym razem nie dość, że robot nie jest autonomiczny, to jeszcze stoi za nim operator pracujący z centrali firmy, który nim steruje. Oczywiście, aby mógł to robić, musi mieć dostęp do obraz z kamer zamontowanych w robocie w czasie rzeczywistym. Tym sposobem może obserwować wnętrze domu właściciela, w którym robot działa.

Prezes firmy 1X Bernt Børnich uważa, że sieć neuronowa sterująca robotem musi się jeszcze wiele nauczyć, aby móc zarządzać nim w pełni autonomicznie. Idea jest zatem taka, że kupujący taki sprzęt musi wyrazić zgodę na bycie obserwowanym przez operatora maszyny podczas wykonywania wielu czynności. Kupno robota drogiego robota, aby otwierał drzwi i gasił światło (co w praktyce można zautomatyzować w inny sposób), kompletnie mija się z celem. 

Jeśli nie mamy waszych danych, nie możemy ulepszyć produktu – powiedział Bernt Børnich.

Na szczęście twórcy wprowadzili szereg zabezpieczeń. Po pierwsze, teleoperator nie może przejąć kontroli nad Neo bez zgody właściciela. Po drugie właściciele za pomocą aplikacji będą mogli określić, kiedy operator może przejąć kontrolę nad robotem i określić zadanie do zrobienia. Po trzecie użytkownicy będą mieli opcję wyznaczenie stref w domu, do których operator nie uzyska wstępu. 

Drogi robot, który tak naprawdę jest człowiekiem z dostępem do kamery

The Wall Street Journal przetestował to rozwiązanie i na podstawie tego, co przedstawiono na filmie, trudno nazwać robota gotowym produktem. Stosunkowo proste zadanie jakim jest włożenie trzech szklanek do zmywarki zajęło ok. 5 minut - i to w trybie, gdzie maszyną zarządzał człowiek. 

Dużym problemem jest cena. 20 tys. dolarów, jeśli chcemy kupić go na własność lub 500 dolarów/mies. w subskrypcji. Sprzęt jednak będzie dostępny dopiero w następnym roku.

Nie wiem, kto chciałby zapłacić ok. 80 tys. zł za sprzęt, który nie tylko nic nie potrafi, działa tylko cztery godziny na jednym ładowaniu, ale też może być domowym szpiegiem. Przynajmniej nie wygląda jak Terminator, tylko przyjazny kolega.

Więcej o robotach przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
02.11.2025 07:52
Tagi: inteligentny asystentRobotyRobotykaSztuczna inteligencja (AI)
