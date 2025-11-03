Biedronka montuje nowe kamery. Prześwietli cię jeszcze przed kasą

Ładowanie...

Pilotaż już trwa. Inteligentne kamery zostały zamontowane przed wrocławską Biedronką znajdującą się na ul. Bacciarellego. No właśnie, przed – bo monitoring dotyczy parkingu.

Jak informuje Bezprawnik, kamery odczytują tablice rejestracyjne i automatycznie odhaczają moment wjazdu. Na tradycyjnych sklepowych parkingach kierowcy muszą często pobierać bilecik, na podstawie którego później rozliczają się z postoju. Tam, gdzie takiego systemu nie ma, bywało tak, że miejsca zajmowali nie klienci, a okoliczni mieszkańcy lub ci, którzy nie mieli gdzie zaparkować w okolicy. Właściciele parkingów zabezpieczali się wyznaczaniem czasu na pozostawienie samochodu, ale egzekwowanie nie zawsze jest proste.

Biedronka zamierza zautomatyzować proces

90 min parkingu jest za darmo. Przekroczenie limitu oznaczać będzie karę w wysokości 150 zł. A jeśli ktoś zostawi auto na dłużej, rachunek wzrośnie do 200 zł. System nie nabierze się, jeśli ktoś w 89 min wyjedzie z parkingu, a po chwili na niego wróci. Lepiej więc pilnować czasu, bo nawet minuta spóźnienia nie będzie traktowana łagodnie.

Działanie systemu możliwe jest dzięki integracji danych z kamer z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców. Bezprawnik zwraca jednak uwagę, że korzystanie z numerów rejestracyjnych i danych z CEPiK-u oznaczać będzie przetwarzanie danych osobowych kierowców przez Biedronkę.

W związku z tym musi spełniać wymogi RODO – poinformować o administratorze danych, celu ich przetwarzania oraz dać możliwość złożenia sprzeciwu. Nie można też wykluczyć, że system będzie zlecany zewnętrznej firmie parkingowej, co dodatkowo komplikuje łańcuch odpowiedzialności – zastanawia się na łamach Bezprawnika Mariusz Lewandowski.

Jeżeli pilotaż się sprawdzi, to rozwiązania można spodziewać się również pod innymi Biedronkami.

To jeszcze jeden dowód na to, że sklepy stają się ściśle chronionymi twierdzami, gdzie żadne uchybienie nie zostanie przegapione. Już nie tylko kasy samoobsługowe będą obiektywnymi sędziami – systemów parkingowych też nie przechytrzy się byle wymówką.

Adam Bednarek 03.11.2025 12:25

