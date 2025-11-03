REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Biedronka montuje nowe kamery. Prześwietli cię jeszcze przed kasą

Inwestycje sklepów w nowe kamery czy czujniki dotyczą głównie zakupów, ale Biedronka chce zadbać o porządek nie tylko między alejkami czy przy kasach.

Adam Bednarek
biedronka
REKLAMA

Pilotaż już trwa. Inteligentne kamery zostały zamontowane przed wrocławską Biedronką znajdującą się na ul. Bacciarellego. No właśnie, przed – bo monitoring dotyczy parkingu.

Jak informuje Bezprawnik, kamery odczytują tablice rejestracyjne i automatycznie odhaczają moment wjazdu. Na tradycyjnych sklepowych parkingach kierowcy muszą często pobierać bilecik, na podstawie którego później rozliczają się z postoju. Tam, gdzie takiego systemu nie ma, bywało tak, że miejsca zajmowali nie klienci, a okoliczni mieszkańcy lub ci, którzy nie mieli gdzie zaparkować w okolicy. Właściciele parkingów zabezpieczali się wyznaczaniem czasu na pozostawienie samochodu, ale egzekwowanie nie zawsze jest proste.

REKLAMA

Biedronka zamierza zautomatyzować proces

90 min parkingu jest za darmo. Przekroczenie limitu oznaczać będzie karę w wysokości 150 zł. A jeśli ktoś zostawi auto na dłużej, rachunek wzrośnie do 200 zł. System nie nabierze się, jeśli ktoś w 89 min wyjedzie z parkingu, a po chwili na niego wróci. Lepiej więc pilnować czasu, bo nawet minuta spóźnienia nie będzie traktowana łagodnie.

Działanie systemu możliwe jest dzięki integracji danych z kamer z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców. Bezprawnik zwraca jednak uwagę, że korzystanie z numerów rejestracyjnych i danych z CEPiK-u oznaczać będzie przetwarzanie danych osobowych kierowców przez Biedronkę.

W związku z tym musi spełniać wymogi RODO – poinformować o administratorze danych, celu ich przetwarzania oraz dać możliwość złożenia sprzeciwu. Nie można też wykluczyć, że system będzie zlecany zewnętrznej firmie parkingowej, co dodatkowo komplikuje łańcuch odpowiedzialności – zastanawia się na łamach Bezprawnika Mariusz Lewandowski.

Jeżeli pilotaż się sprawdzi, to rozwiązania można spodziewać się również pod innymi Biedronkami.

To jeszcze jeden dowód na to, że sklepy stają się ściśle chronionymi twierdzami, gdzie żadne uchybienie nie zostanie przegapione. Już nie tylko kasy samoobsługowe będą obiektywnymi sędziami – systemów parkingowych też nie przechytrzy się byle wymówką.

Czytaj też:

REKLAMA

Zdjęcie główne: iwciagr / Shutterstock.com

REKLAMA
Adam Bednarek
03.11.2025 12:25
Tagi: BiedronkaKamerymonitoring
Najnowsze
14:00
Musk tworzy kosmiczną tarczę dla USA. Trump w euforii
Aktualizacja: 2025-11-03T14:00:59+01:00
13:14
PKP Intercity kusi cenami. Pojedziesz za grosze - jak zdążysz
Aktualizacja: 2025-11-03T13:14:29+01:00
12:25
Biedronka montuje nowe kamery. Prześwietli cię jeszcze przed kasą
Aktualizacja: 2025-11-03T12:25:31+01:00
11:51
Boty miały przejąć biura. Wykonały 3 proc. roboty
Aktualizacja: 2025-11-03T11:51:06+01:00
11:23
Kometa 3I/ATLAS zaniepokoiła Kim Kardashian. Szef NASA ją wyjaśnił
Aktualizacja: 2025-11-03T11:23:12+01:00
10:45
Smartfon z baterią mocniejszą niż w tablecie. Granica przełamana
Aktualizacja: 2025-11-03T10:45:20+01:00
9:01
"Zapłać, albo stracisz wszystko". Polacy na celowniku ransomware
Aktualizacja: 2025-11-03T09:01:55+01:00
8:52
Robot za 300 tys. zł zdemolował kuchnię. Wracam do mikrofalówki
Aktualizacja: 2025-11-03T08:52:18+01:00
8:11
Nowa nazwa ChatGPT to mem. Tak wygląda, gdy szef AI chce być cool
Aktualizacja: 2025-11-03T08:11:32+01:00
7:53
Samsung zmienia kalendarz premier. Dłuższe czekanie ma sens
Aktualizacja: 2025-11-03T07:53:33+01:00
7:32
SanDisk Extreme Portable dla PS5 – test. Piękny, ale nie cudotwórca
Aktualizacja: 2025-11-03T07:32:22+01:00
6:45
Kule śmierci na dnie oceanu. To drapieżne gąbki z haczykami
Aktualizacja: 2025-11-03T06:45:00+01:00
6:30
Obcy jednak istnieją? Odpowiedzią mogą być burze gwiazd
Aktualizacja: 2025-11-03T06:30:00+01:00
6:15
Koniec z kablami. Roboty popłyną w organizmie
Aktualizacja: 2025-11-03T06:15:00+01:00
6:00
Zrobiłem test prędkości internetu mobilnego. Nie sądziłem, że na wsi jest tak szybko
Aktualizacja: 2025-11-03T06:00:00+01:00
19:29
Woda na Księżycu? Tak, jeśli wiemy, gdzie jej szukać
Aktualizacja: 2025-11-02T19:29:40+01:00
18:45
Już nie będzie takiej miłości. Nie uwierzymy w robota-przyjaciela
Aktualizacja: 2025-11-02T18:45:29+01:00
17:15
Rząd ostrzega przed wyciekami. "Sytuacja jest bardzo poważna"
Aktualizacja: 2025-11-02T17:15:41+01:00
16:20
Szykujcie się na niezwykłe zjawisko. Na niebie pojawi się wyjątkowo duży superksiężyc
Aktualizacja: 2025-11-02T16:20:00+01:00
16:10
Policja chce, by to dron był pierwszy na miejscu przestępstwa. Testy właśnie ruszyły
Aktualizacja: 2025-11-02T16:10:00+01:00
16:00
Amerykanie pokazali rewolucyjnego drona. Przyszłość lotnictwa właśnie wystartowała
Aktualizacja: 2025-11-02T16:00:00+01:00
14:30
Cyberpunk na całego. Komputery będą projektować komputery
Aktualizacja: 2025-11-02T14:30:00+01:00
13:30
Kometa 3I/ATLAS dalej zaskakuje. Została przepruta przez galaktyczne promienie kosmiczne
Aktualizacja: 2025-11-02T13:30:00+01:00
7:52
Zrobili robota, którym steruje człowiek. To jak wpuścić obcego do domu
Aktualizacja: 2025-11-02T07:52:00+01:00
7:42
Jak zwolnić miejsce w iCloud? Nowy sposób, by nie przepłacać za chmurę
Aktualizacja: 2025-11-02T07:42:00+01:00
7:32
Topią centra danych w morzu. Zrobili z niego swoje prywatne bajoro
Aktualizacja: 2025-11-02T07:32:00+01:00
7:22
Nowy rekord w energetyce. Stworzyliśmy materiał lepszy niż grafen
Aktualizacja: 2025-11-02T07:22:00+01:00
7:12
Myślisz, że dobrze segregujesz śmieci? Patrz na to
Aktualizacja: 2025-11-02T07:12:00+01:00
7:00
Będzie 4. kolor na skrzyżowaniach. Światło białe
Aktualizacja: 2025-11-02T07:00:00+01:00
16:24
Nie segregujesz śmieci, zapłacisz więcej. Rząd daje samorządom zielone światło
Aktualizacja: 2025-11-01T16:24:06+01:00
16:15
AI nie potrafi się uczyć przez media społecznościowe. "Krótko, głośno i szkodliwie"
Aktualizacja: 2025-11-01T16:15:00+01:00
16:00
Tym razem Berlin. Drony sparaliżowały lotnisko
Aktualizacja: 2025-11-01T16:00:00+01:00
15:45
SpaceX świętuję. W 2025 r. wykonali setkę misji, większość udana
Aktualizacja: 2025-11-01T15:45:00+01:00
15:30
Kometa 3I/ATLAS nagle zapłonęła. Naukowcy w szoku
Aktualizacja: 2025-11-01T15:30:00+01:00
15:15
USA przekaże Ukrainie broń ostateczną. Zapadła decyzja
Aktualizacja: 2025-11-01T15:15:00+01:00
15:00
Będziemy potęgą antydronową. PGZ ma plan
Aktualizacja: 2025-11-01T15:00:00+01:00
7:50
Niewidomi znów czytają. Tak nauka walczy ze ślepotą
Aktualizacja: 2025-11-01T07:50:00+01:00
7:40
Ten dysk potrafi się sam spalić. Mówią, że to zaleta
Aktualizacja: 2025-11-01T07:40:00+01:00
7:30
Chińczycy chwalą się superlotniskowcem. Eksperci: "To ściema"
Aktualizacja: 2025-11-01T07:30:00+01:00
7:20
Bulisz za telewizor 4K i 8K? Zmierzyli granicę ludzkiego oka i to nie ma sensu
Aktualizacja: 2025-11-01T07:20:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA