Będziemy potęgą antydronową. PGZ ma plan

Ładowanie...

Impulsem do działania była umowa współpracy, którą PGZ podpisała z zielonogórską firmą Hertz New Technologies. Porozumienie zawarto 4 września 2025 r. podczas trwania Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. To właśnie tam zdecydowano, że polski system antydronowy HAWK zostanie wykorzystany do ochrony kluczowej infrastruktury Grupy Zbrojeniowej. Tym samym PGZ staje się jednym z pierwszych państwowych podmiotów, który tak kompleksowo podchodzi do zabezpieczenia swoich strategicznych zakładów przemysłowych.

REKLAMA

Audyt, testy i wdrożenie

Jak dowiedział się portal Defence24, program realizowany jest według ściśle określonego harmonogramu. Obecnie w wybranych zakładach PGZ trwają już audyty przedwdrożeniowe. Mają one przygotować grunt pod instalację wszystkich systemów. Następnym krokiem będzie wdrożenie referencyjne w jednej, wybranej placówce.

Właśnie w tym pilotażowym zakładzie system HAWK przejdzie gruntowne testy, które mają zweryfikować przyjęte wcześniej założenia techniczne. Dopiero po pełnej akceptacji wyników i ewentualnej aktualizacji planów, system HAWK będzie implementowany w pozostałych spółkach należących do Grupy. Taka etapowa strategia ma, według producenta, znacząco ujednolicić i przyspieszyć proces wdrożeniowy dla całego programu.

Nie tylko fabryki. HAWK trafi także do pojazdów

Priorytetem działania jest oczywiście odpowiednia ochrona kluczowych dla PGZ fabryk, ale z czasem system ma trafić także do pojazdów wojskowych. Umowa zakłada jego integrację z lekkimi pojazdami opancerzonymi, takimi jak Legwan i Waran, które są sukcesywnie wprowadzane na uzbrojenie Sił Zbrojnych RP.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Decyzja PGZ z całą pewnością zasługuje na uznanie. Właśnie poprzez strategiczną współpracę sektora państwowego i prywatnego buduje się realną suwerenność technologiczną. Zamiast bezrefleksyjnie kupować gotowe rozwiązania z importu, inwestujemy we własne, krajowe kompetencje, które są coraz lepsze i coraz częściej doceniane na arenie międzynarodowej.

REKLAMA

Marcin Kusz 01.11.2025 15:00

Ładowanie...