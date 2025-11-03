REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Musk tworzy kosmiczną tarczę dla USA. Trump w euforii

SpaceX zapewnił sobie rządowy kontrakt o wartości 2 mld dol. na satelity, które mają śledzić nadlatujące w stronę USA rakiety. Ma to być częścią planu prezydenta Donalda Trumpa dotyczącego budowy Złotej Kopuły.

Bogdan Stech
Musk tworzy kosmiczną tarczę dla USA. Trump w euforii
REKLAMA

Według doniesień The Wall Street Journal, SpaceX ma otrzymać kontrakt wart 2 mld dol. na rozwój sieci satelitów dla amerykańskiego rządu. Brzmi jak kolejny duży projekt Elona Muska? Tym razem stawka jest znacznie wyższa. Mówimy o bezpieczeństwie narodowym Stanów Zjednoczonych i o jednym z najbardziej ambitnych planów Donalda Trumpa: systemie obrony przeciwrakietowej o nazwie Golden Dome (Złota Kopuła).

REKLAMA

Złota Kopuła – amerykański sen o nieśmiertelności

Czym właściwie ma być Golden Dome? To nic innego jak marzenie Donalda Trumpa o totalnej tarczy antyrakietowej. Projekt, o którym prezydent wspomniał już w maju, ma być amerykańską odpowiedzią na zagrożenia rakietowe z całego świata.

Inspiracją jest oczywiście słynny izraelski system Iron Dome (Żelazna Kopuła), ale w wersji na sterydach, działający na globalną skalę i chroniący całe Stany Zjednoczone. Pentagon na razie oszczędnie dawkuje informacje, ale cel jest jasny: przechwytywać wrogie pociski, zanim w ogóle zbliżą się do celu. To nie ma być już tylko tarcza, to ma być nieprzenikalny parasol ochronny nad Ameryką.

Więcej na Spider's Web:

SpaceX na straży nieba

I tu właśnie na scenę wkracza SpaceX. Według raportu WSJ, 2 mld dol. to cena za opracowanie i wyniesienie na orbitę nawet 600 satelitów. To nie będą jednak zwykłe przekaźniki internetu. Ich misja jest znacznie poważniejsza. Mają to być wysoce wyspecjalizowane jednostki, których zadaniem będzie nieustanne monitorowanie globu.

Ich czułe sensory będą w stanie śledzić nie tylko potężne międzykontynentalne pociski balistyczne, ale także znacznie mniejsze i zwrotniejsze obiekty, jak pociski manewrujące, które skrycie mogłyby zbliżyć się do USA. To one mają być oczami Złotej Kopuły, dostarczając kluczowe dane w czasie rzeczywistym, które umożliwią błyskawiczną reakcję i neutralizację zagrożenia.

Wyścig z czasem i apetyt Pentagonu

2 mld dol., choć brzmią imponująco, to tak naprawdę drobne, dopiero początek wydatków na Golden Dome. W kuluarach mówi się, że łączny koszt projektu to nawet 175 mld dol, a do prac dołączą także inne technologiczne tuzy, jak specjalizujący się w AI dla wojska Anduril Industries czy gigant od analizy danych, Palantir Technologies.

Co ciekawe, administracja Trumpa chce, aby projekt został ukończony przed końcem jego obecnej kadencji. To szaleńcze tempo, które pokazuje, jak wielką wagę Waszyngton przykłada do tej technologii.

REKLAMA

Pentagon ma zresztą znacznie większy apetyt na kosmiczne zasoby Muska. Poza budową nowej konstelacji, wojskowi chcą także w pełni wykorzystać gigantyczną sieć Starlink, która liczy już ponad 8000 satelitów na orbicie.

Mówi się o wykorzystaniu jej do szyfrowanej komunikacji wojskowej i śledzenia pojazdów na całym świecie. Wygląda na to, że firmy Muska stają się właśnie cichym kręgosłupem amerykańskiej armii przyszłości.

REKLAMA
Bogdan Stech
03.11.2025 14:00
Tagi: Donald TrumpElon Musk
Najnowsze
14:00
Musk tworzy kosmiczną tarczę dla USA. Trump w euforii
Aktualizacja: 2025-11-03T14:00:59+01:00
13:14
PKP Intercity kusi cenami. Pojedziesz za grosze - jak zdążysz
Aktualizacja: 2025-11-03T13:14:29+01:00
12:25
Biedronka montuje nowe kamery. Prześwietli cię jeszcze przed kasą
Aktualizacja: 2025-11-03T12:25:31+01:00
11:51
Boty miały przejąć biura. Wykonały 3 proc. roboty
Aktualizacja: 2025-11-03T11:51:06+01:00
11:23
Kometa 3I/ATLAS zaniepokoiła Kim Kardashian. Szef NASA ją wyjaśnił
Aktualizacja: 2025-11-03T11:23:12+01:00
10:45
Smartfon z baterią mocniejszą niż w tablecie. Granica przełamana
Aktualizacja: 2025-11-03T10:45:20+01:00
9:01
"Zapłać, albo stracisz wszystko". Polacy na celowniku ransomware
Aktualizacja: 2025-11-03T09:01:55+01:00
8:52
Robot za 300 tys. zł zdemolował kuchnię. Wracam do mikrofalówki
Aktualizacja: 2025-11-03T08:52:18+01:00
8:11
Nowa nazwa ChatGPT to mem. Tak wygląda, gdy szef AI chce być cool
Aktualizacja: 2025-11-03T08:11:32+01:00
7:53
Samsung zmienia kalendarz premier. Dłuższe czekanie ma sens
Aktualizacja: 2025-11-03T07:53:33+01:00
7:32
SanDisk Extreme Portable dla PS5 – test. Piękny, ale nie cudotwórca
Aktualizacja: 2025-11-03T07:32:22+01:00
6:45
Kule śmierci na dnie oceanu. To drapieżne gąbki z haczykami
Aktualizacja: 2025-11-03T06:45:00+01:00
6:30
Obcy jednak istnieją? Odpowiedzią mogą być burze gwiazd
Aktualizacja: 2025-11-03T06:30:00+01:00
6:15
Koniec z kablami. Roboty popłyną w organizmie
Aktualizacja: 2025-11-03T06:15:00+01:00
6:00
Zrobiłem test prędkości internetu mobilnego. Nie sądziłem, że na wsi jest tak szybko
Aktualizacja: 2025-11-03T06:00:00+01:00
19:29
Woda na Księżycu? Tak, jeśli wiemy, gdzie jej szukać
Aktualizacja: 2025-11-02T19:29:40+01:00
18:45
Już nie będzie takiej miłości. Nie uwierzymy w robota-przyjaciela
Aktualizacja: 2025-11-02T18:45:29+01:00
17:15
Rząd ostrzega przed wyciekami. "Sytuacja jest bardzo poważna"
Aktualizacja: 2025-11-02T17:15:41+01:00
16:20
Szykujcie się na niezwykłe zjawisko. Na niebie pojawi się wyjątkowo duży superksiężyc
Aktualizacja: 2025-11-02T16:20:00+01:00
16:10
Policja chce, by to dron był pierwszy na miejscu przestępstwa. Testy właśnie ruszyły
Aktualizacja: 2025-11-02T16:10:00+01:00
16:00
Amerykanie pokazali rewolucyjnego drona. Przyszłość lotnictwa właśnie wystartowała
Aktualizacja: 2025-11-02T16:00:00+01:00
14:30
Cyberpunk na całego. Komputery będą projektować komputery
Aktualizacja: 2025-11-02T14:30:00+01:00
13:30
Kometa 3I/ATLAS dalej zaskakuje. Została przepruta przez galaktyczne promienie kosmiczne
Aktualizacja: 2025-11-02T13:30:00+01:00
7:52
Zrobili robota, którym steruje człowiek. To jak wpuścić obcego do domu
Aktualizacja: 2025-11-02T07:52:00+01:00
7:42
Jak zwolnić miejsce w iCloud? Nowy sposób, by nie przepłacać za chmurę
Aktualizacja: 2025-11-02T07:42:00+01:00
7:32
Topią centra danych w morzu. Zrobili z niego swoje prywatne bajoro
Aktualizacja: 2025-11-02T07:32:00+01:00
7:22
Nowy rekord w energetyce. Stworzyliśmy materiał lepszy niż grafen
Aktualizacja: 2025-11-02T07:22:00+01:00
7:12
Myślisz, że dobrze segregujesz śmieci? Patrz na to
Aktualizacja: 2025-11-02T07:12:00+01:00
7:00
Będzie 4. kolor na skrzyżowaniach. Światło białe
Aktualizacja: 2025-11-02T07:00:00+01:00
16:24
Nie segregujesz śmieci, zapłacisz więcej. Rząd daje samorządom zielone światło
Aktualizacja: 2025-11-01T16:24:06+01:00
16:15
AI nie potrafi się uczyć przez media społecznościowe. "Krótko, głośno i szkodliwie"
Aktualizacja: 2025-11-01T16:15:00+01:00
16:00
Tym razem Berlin. Drony sparaliżowały lotnisko
Aktualizacja: 2025-11-01T16:00:00+01:00
15:45
SpaceX świętuję. W 2025 r. wykonali setkę misji, większość udana
Aktualizacja: 2025-11-01T15:45:00+01:00
15:30
Kometa 3I/ATLAS nagle zapłonęła. Naukowcy w szoku
Aktualizacja: 2025-11-01T15:30:00+01:00
15:15
USA przekaże Ukrainie broń ostateczną. Zapadła decyzja
Aktualizacja: 2025-11-01T15:15:00+01:00
15:00
Będziemy potęgą antydronową. PGZ ma plan
Aktualizacja: 2025-11-01T15:00:00+01:00
7:50
Niewidomi znów czytają. Tak nauka walczy ze ślepotą
Aktualizacja: 2025-11-01T07:50:00+01:00
7:40
Ten dysk potrafi się sam spalić. Mówią, że to zaleta
Aktualizacja: 2025-11-01T07:40:00+01:00
7:30
Chińczycy chwalą się superlotniskowcem. Eksperci: "To ściema"
Aktualizacja: 2025-11-01T07:30:00+01:00
7:20
Bulisz za telewizor 4K i 8K? Zmierzyli granicę ludzkiego oka i to nie ma sensu
Aktualizacja: 2025-11-01T07:20:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA