Musk tworzy kosmiczną tarczę dla USA. Trump w euforii

Według doniesień The Wall Street Journal, SpaceX ma otrzymać kontrakt wart 2 mld dol. na rozwój sieci satelitów dla amerykańskiego rządu. Brzmi jak kolejny duży projekt Elona Muska? Tym razem stawka jest znacznie wyższa. Mówimy o bezpieczeństwie narodowym Stanów Zjednoczonych i o jednym z najbardziej ambitnych planów Donalda Trumpa: systemie obrony przeciwrakietowej o nazwie Golden Dome (Złota Kopuła).

Złota Kopuła – amerykański sen o nieśmiertelności

Czym właściwie ma być Golden Dome? To nic innego jak marzenie Donalda Trumpa o totalnej tarczy antyrakietowej. Projekt, o którym prezydent wspomniał już w maju, ma być amerykańską odpowiedzią na zagrożenia rakietowe z całego świata.

Inspiracją jest oczywiście słynny izraelski system Iron Dome (Żelazna Kopuła), ale w wersji na sterydach, działający na globalną skalę i chroniący całe Stany Zjednoczone. Pentagon na razie oszczędnie dawkuje informacje, ale cel jest jasny: przechwytywać wrogie pociski, zanim w ogóle zbliżą się do celu. To nie ma być już tylko tarcza, to ma być nieprzenikalny parasol ochronny nad Ameryką.

SpaceX na straży nieba

I tu właśnie na scenę wkracza SpaceX. Według raportu WSJ, 2 mld dol. to cena za opracowanie i wyniesienie na orbitę nawet 600 satelitów. To nie będą jednak zwykłe przekaźniki internetu. Ich misja jest znacznie poważniejsza. Mają to być wysoce wyspecjalizowane jednostki, których zadaniem będzie nieustanne monitorowanie globu.

Ich czułe sensory będą w stanie śledzić nie tylko potężne międzykontynentalne pociski balistyczne, ale także znacznie mniejsze i zwrotniejsze obiekty, jak pociski manewrujące, które skrycie mogłyby zbliżyć się do USA. To one mają być oczami Złotej Kopuły, dostarczając kluczowe dane w czasie rzeczywistym, które umożliwią błyskawiczną reakcję i neutralizację zagrożenia.

Wyścig z czasem i apetyt Pentagonu

2 mld dol., choć brzmią imponująco, to tak naprawdę drobne, dopiero początek wydatków na Golden Dome. W kuluarach mówi się, że łączny koszt projektu to nawet 175 mld dol, a do prac dołączą także inne technologiczne tuzy, jak specjalizujący się w AI dla wojska Anduril Industries czy gigant od analizy danych, Palantir Technologies.

Co ciekawe, administracja Trumpa chce, aby projekt został ukończony przed końcem jego obecnej kadencji. To szaleńcze tempo, które pokazuje, jak wielką wagę Waszyngton przykłada do tej technologii.

Pentagon ma zresztą znacznie większy apetyt na kosmiczne zasoby Muska. Poza budową nowej konstelacji, wojskowi chcą także w pełni wykorzystać gigantyczną sieć Starlink, która liczy już ponad 8000 satelitów na orbicie.

Mówi się o wykorzystaniu jej do szyfrowanej komunikacji wojskowej i śledzenia pojazdów na całym świecie. Wygląda na to, że firmy Muska stają się właśnie cichym kręgosłupem amerykańskiej armii przyszłości.

Bogdan Stech 03.11.2025 14:00

