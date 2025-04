Elon Musk chce subskrypcji na obronę narodową. Kasę dostałaby jego firma

Golden Dome to nie tylko projekt technologiczny. To geopolityczny ruch o ogromnym znaczeniu. Budowa systemu, który może wykrywać i niszczyć rakiety jeszcze zanim zbliżą się do granic USA, zmienia globalną równowagę sił. I choć wciąż jesteśmy na etapie konsultacji, a Pentagon podkreśla, że nic nie jest przesądzone, to wszystko wskazuje na to, że nowa era zbrojeń będzie rozgrywać się głównie w przestrzeni kosmicznej.