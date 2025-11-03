REKLAMA
Kometa 3I/ATLAS zaniepokoiła Kim Kardashian. Szef NASA ją wyjaśnił

Kim Kardashian i pełniący obowiązki szefa NASA Sean Duffy starli się w serwisie X, a przyczyną tej potyczki była teoria spiskowa dotycząca lądowania ludzi na Księżycu. Ale gorąca dyskusja dotyczyła też komety 3I/Atlas.

Bogdan Stech
Internet znów płonie, a w samym środku zamieszania znalazła się Kim Kardashian i NASA. Gwiazda reality show, która słynie z kontrowersyjnych opinii, postanowiła tym razem zanurzyć się w kosmiczne teorie spiskowe.

Efekt? Publiczna wymiana zdań z pełniącym obowiązki szefa NASA Seanem Duffym, która przerodziła się w wiralowy pojedynek na fakty i absurdy. Poszło nie tylko o rzekomo „sfingowane” lądowanie na Księżycu, ale też o tajemniczą kometę 3I/Atlas.

Lądowanie ludzi na Księżycu wydarzyło się naprawdę. I to nie raz. Wciąż jednak znajduje się niemała rzesza ludzi (w tym 10 proc. Amerykanów), którzy gotowi są podważać najbardziej oczywiste i naukowe fakty. Wśród nich nie brakuje celebrytów, co jest zazwyczaj wyjątkowo zabawne.

Nie inaczej jest tym razem. W klipie krążącym po serwisach społecznościowych, Kim Kardashian, gwiazda reality show, przyznała, że od zawsze jest entuzjastką teorii spiskowych i dodała, że ​​jej zdaniem lądowanie na Księżycu było sfingowane. 

Bzdura goni bzdurę

Myślę, że to było oszustwo. Widziałam kilka filmów z Buzzem Aldrinem, w których mówił, że to się nie wydarzyło. Mówi to teraz bez przerwy, w wywiadach. Może powinniśmy znaleźć Buzza Aldrina - mówi Kim Kardashian w nagraniu.

I tu już trzeba podkreślić jedną rzecz: Buzz Aldrin, był drugim człowiekiem na Księżycu i nigdy nie powiedział, że lądowanie na Srebrnym Globie było sfingowane. To bzdura.

Kardashian przytoczył wywiad z Buzzem Aldrinem, w którym odpowiada on na pytanie o najstraszniejszy moment misji Apollo. "Nie było strasznego momentu, bo się nie wydarzył. Mógłby być straszny, ale nie był, bo się nie wydarzył" - cytuje słowa Aldrina. Aldrinowi chodziło oczywiście o to, że nie w trakcie misji Apollo 11 nie było, żadnego momentu, który byłby sytuacją krytyczną lub awaryjną.

Więcej na Spider's Web:

NASA odpowiada

Wydawać mogłoby się, że wypowiedź celebrytki, to nic takiego i nikt nie wróci na to uwagi. Pełniący obowiązki szefa NASA Sean Duffy potraktował jednak sprawę poważnie (i bardzo dobrze). Zamieścił na portalu społecznościowym X oświadczenie, w którym napisał: "Tak, byliśmy już na Księżycu… 6 razy!”. Duffy napisała również, że NASA wraca na Księżyc "pod przewodnictwem prezydenta USA Donalda Trumpa".

Wygraliśmy ostatni wyścig kosmiczny i wygramy i ten – napisał Sean Duffy.

Wpis pełniącego obowiązki szefa NASA i filmik z wypowiedzią Kim Kardashian zobaczyć możecie niżej.

Czy 3I/Atlas zagraża Ziemi?

Na tym jednak się nie skończyło. "Czekaj... co tam słychać na 3I/Atlas?!?????????" - spytała Kim Kardashian. Gwiazda pytała oczywiście o słynną kometę 3I/Atlas, która jest przybyszem z obcego układu gwiezdnego, jest starsza niż nasze Słońce, a niektórzy podejrzewają ją ot to, że w rzeczywistości jest statkiem obcych.

I w tym przypadku Sean Duffy udzielił odpowiedzi. Niestety zwolennicy kosmitów i teorii spiskowych będą rozczarowani.

Żadnych obcych. „Żadnego zagrożenia dla życia na Ziemi - odpowiedział krótko Duffy.

Walka z dezinformacją

Starcie na X idealnie pokazuje, jak w dobie mediów społecznościowych, nawet najbardziej oczywiste fakty mogą zostać przyćmione przez kontrowersyjną wypowiedź celebryty.

Kim Kardashian, mająca miliony obserwujących, siłą rzeczy generuje ogromne zasięgi. Właśnie dlatego reakcja NASA była tak ważna. Nie chodziło tylko o obronę honoru Agencji, ale o walkę z dezinformacją na skalę masową.

03.11.2025 11:23
Tagi: 3I/ATLASKsiężycNASA
