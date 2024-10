Żart na Księżycu. To była kwestia zakładu i sporych pieniędzy

Schodząc z lądownika, po zeskoczeniu z najniższego szczebla na podest, Conrad krzyknął: "Jupi! Człowieku, może był mały dla Neila, ale dla mnie był długi” (Whoopee! Man, that may have been a small one for Neil, but that's a long one for me), nawiązując do słynnych słów Armstronga.