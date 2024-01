Skasowali taśmy z pierwszego lądowania na Księżycu. To wydarzyło się potem

Po trzech latach intensywnych poszukiwań zespół doszedł do smutnego wniosku. Oryginalne nagrania z lądowania na Księżycu zostały skasowane i nadpisane przez inne dane. Była to wielka strata dla nauki i historii. Taśmy zostały rozmagnesowane, aby można je było ponownie wykorzystać do rejestracji danych telemetrycznych z późniejszych misji, co nie byłoby niczym niezwykłym w tamtych czasach.