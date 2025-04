Recenzja Anker Nebula Capsule 3 Laser – projektor malutki jak puszka napoju

Próbowałem rozwiązać ten problem, instalując GeForce NOW z poziomu Google TV. Niestety, chociaż sama aplikacja działa, nie jest w stanie nawiązać połączenia z grą nawet na wydajnym połączeniu WiFi. Dlatego ostrzegam: jeśli chcecie grać na tym projektorze, na przykład podczas kempingu albo ogrodowego grilla, to co najwyżej w Heroes of Might and Magic 3 albo Hearthstone. To nie jest projektor do gier akcji, wyścigów, bijatyk czy strzelanin.