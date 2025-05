Kropki kwantowe w telewizorach. Tłumaczymy, o co chodzi w tej technologicznej rewolucji w nanoskali

Kropki kwantowe to nanocząsteczki półprzewodnikowe o rozmiarach od 2 do 20 nanometrów. Aby uświadomić sobie, jak małe są te struktury, wyobraźmy sobie, że kropka kwantowa ma się tak do piłki futbolowej, jak piłka do całej Ziemi. To właśnie ich niewielki rozmiar sprawia, że podlegają one zasadom mechaniki kwantowej, co prowadzi do niezwykłych właściwości optycznych i elektronicznych.