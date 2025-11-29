Black Friday: konsole do gier mocno potaniały. Żal nie skorzystać

Ładowanie...

W tym artykule przyjrzymy się najlepszym ofertom na najpopularniejsze konsole i akcesoria gamingowe. Niezależnie od tego, czy jesteś wyznawcą PlayStation, fanem gamingu w podróży czy rozszerzasz swoją bibliotekę gier poprzez dodatkową pamięć - znajdziesz tutaj coś dla siebie. Szczegółowo przeanalizujemy każdą pozycję, aby pomóc ci podjąć świadomą decyzję zakupową.

PlayStation 5 Pro + napęd optyczny + Horizon Zero Dawn Remastered Edition

Zacznijmy od najdroższej, ale i najpotężniejszej oferty: zestawu PlayStation 5 Pro w komplecie z napędem optycznym oraz remasterem kultowego Horizon Zero Dawn. Bundle wyceniony na 3549 zł (przy rekomendowanej cenie katalogowej 4149 zł) stanowi potężny (i dosłownie będący pozbawiony kompromisów) punkt wejścia dla gracza, który chce doświadczenia najwyższej klasy. Oszczędzisz tu ponad 600 złotych, co przy tego typu inwestycji nie jest liczbą do pominięcia.

PlayStation 5 Pro to konsola stworzona dla osób, które traktują gry poważnie. Jej processor graficzny AMD RDNA 3 generuje wydajność 36,1 TFLOPS - to prawie czterokrotna moc obliczeniowa w stosunku do bazowego PlayStation 5. Sony zintegrowało także dedykowane rdzenie XDNA 2 odpowiadające za sztuczną inteligencję, która napędza technologię PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). To rozwiązanie działa na zasadzie podobnej do DLSS od Nvidii czy FSR od AMD - upscaler oparty na AI, który pozwala renderować gry w niższej rozdzielczości, a następnie powoli je skalować do 4K bez znacznej straty jakości obrazu. Efekt? Wyższa liczba klatek na sekundę przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu. Sony obiecuje ogólnie 45-procentowy wzrost wydajności, a deweloperzy, którzy mieli dostęp do sprzętu, potwierdzają, że jest to realne.

Napęd optyczny, stanowiący drugie ramię tego triady, pozwala graczom na powrót do fizycznych kopii gier. Dołączony Horizon Zero Dawn Remastered Edition to zupełnie nowa odsłona opartej na silniku PS5 klasycznej gry Guerrilla Games. Remaster wyraźnie został zaprojektowany z myślą o PS5 Pro: nowa grafika, przerobione tekstury, ulepszenia w oświetleniu i kolorystyce, a także haptyczne odczucia kontrolera DualSense - wszystko to sprawia, że gra wygląda lepiej niż kiedykolwiek. Dla entuzjastów, którzy czekali na pretekst do ponownego zanurzenia się w tym uniwersum jest to idealna okazja. Ten bundle to inwestycja na lata - konsola, którą będziesz grać przez kolejne siedem lat, napęd, który pozwala korzystać z całej biblioteki fizycznych gier, i jedna z najbardziej udanych ostatnio produkcji w iście widowiskowej odsłonie.

PlayStation 5 Digital Slim E Chassis

Jeśli PlayStation 5 Pro wydaje Ci się przesadą finansową - a byłoby to zrozumiałe - to PlayStation 5 Digital Slim E Chassis za cenę 1598 zł (zamiast katalogowych 2199 zł) stanowi doskonałą alternatywę. To promocja, która zmniejsza cenę tego modelu o ponad 600 złotych, co daje go w cenie bliskiej wersji z napędem optycznym. Pytanie jest jednak oczywiste: czy cyfrowy PS5 to właściwy wybór dla ciebie?

Wersja Digital Slim to najmniejsze i najlżejsze PlayStation 5 jaki do tej pory opuścił fabryki Sony. Konsola zmniejszyła swoją objętość o ponad 30 proc. w stosunku do wersji bazowej, a jej waga spadła o 18 proc. To coś dla ludzi, którzy cenią sobie elegancję i zarazem praktyczność - czy to w stylowych salonach, czy w sypialni przy stylowym telewizorze. Dzięki wbudowanej pamięci SSD gry wczytują się błyskawicznie.

Gdzie digital slim wykazuje swoją przewagę - oczywiście w cenie. W zamian za brak napędu optycznego otrzymujesz konsolę, która zajmuje znacznie mniej miejsca. Bez napędu mamy także mniejsze prawdopodobieństwo potencjalnych awarii mechanicznych. Jednakże trzeba być szczerym: jeśli masz już kolekcję gier na dyskach - lub myślisz, że chciałbyś czasem kupić używane kopie fizyczne - zachowaj ostrożność. Zawsze istnieje opcja dokupienia napędu optycznego osobno, ale to dodatkowe koszty. Dla kogoś, kto żyje w pełni cyfrowo i kupuje gry w PlayStation Store - Digital Slim to absolutnie sensowna inwestycja.

PlayStation 5 Pro

Alternatywą dla bundla z napędem i grą jest zwykły PlayStation 5 Pro za 3048 zł zamiast 3499 zł. To rabat około 450 złotych, czyli jedno z bardziej reprezentatywnych obniżek dla czystej konsoli. Jeśli jesteś zwolennikiem posiadania napędu - bo grasz w gry na nośnikach fizycznych, chcesz permanentnie posiadać swoje kopie, albo lubisz zbierać kolekcję pudełek - ten wariant zaoszczędzi ci pieniądze w porównaniu do bundle’a.

Otrzymujesz tę samą moc obliczeniową 36,1 TFLOPS, tę samą technologię PSSR, tę samą pamięć 16 GB GDDR6 oraz 2 GB DDR5 dedykowane obliczeniom sztucznej inteligencji. Dysk SSD o pojemności 2 TB - podwójnie większy niż wersja Digital Slim - oznacza, że będziesz mógł zainstalować znacznie więcej gier jednocześnie bez ciągłego usuwania.

Promocja na czystą konsolę pozwala zaoszczędzić przyzwoitą sumę, którą później możesz przeznaczyć na kontroler DualSense Pro (jeśli go jeszcze nie masz), na preorder jakiejś nowinki czy na subskrypcję PlayStation Plus Extra czy Premium na dłuższy czas. To wariant dla osób, które wiedzą dokładnie, czego chcą, i nie potrzebują dodatkowych atrakcji w postaci gry startowej czy napędu.

Karta rozszerzeń do Xbox Series o pojemności 2 TB od Seagate'a

Przeskoczymy teraz do ekosystemu Xboxa - konkretnie do świata Xbox Series X i Xbox Series S. Karta rozszerzeń Storage Expansion Card od Seagate'a o pojemności 2 TB dostępna teraz za 699 zł zamiast katalogowych 749 zł może wydawać się niezbyt dramatyczną obniżką (50 złotych), ale dla bawiących się grami AAA na Xboxa to kluczowe akcesorium.

Dlaczego? Współczesne gry zajmują ogromne ilości miejsca na dysku. Tytuły takie jak Starfield, Forza Horizon 5, czy Call of Duty: Black Ops 6 bez problemu zajmują po 100-150 GB każda. Jeśli masz Xbox Series S z wbudowanym dyskiem 512 GB (z czego dostępne dla użytkownika jest mniej niż 400 GB) to będziesz w stanie zainstalować zaledwie kilka takich produkcji jednocześnie. Tutaj właśnie wkracza karta Seagate'a.

Specyfikacja tej karty jest kluczowa: wykorzystuje dedykowaną technologię PCIe Gen4x2 NVMe, która została zaprojektowana od zera w ścisłej współpracy z inżynierami Microsoftu do pełnej kompatybilności z architekturą Xbox Velocity. To oznacza, że podczas gry przechowywanej na tej karcie będziesz doświadczać tej samej prędkości ładowania co z wbudowanego dysku SSD. Brak bottlenecków, brak opóźnień - gry działają na karcie tak, jakby były zainstalowane natywnie na konsoli.

Dodatkowe 2 TB pojemności daje ci możliwość przechowywania całej biblioteki gier - choćby 15-20 pełnowymiarowych tytułów jednocześnie bez konieczności ich usuwania. To naprawdę zmienia sposób, w jaki się gra na Xboksie. Zniżka 50 złotych może wydawać się mała, ale przy wydatkach na karty rozszerzeń każdy złoty się liczy. To akcesorium absolutnie wart polecenia dla każdego posiadacza Xbox Series.

Asus ROG Xbox Ally

Teraz przejdźmy do czegoś fundamentalnie różnego od tradycyjnych konsol. Asus ROG Ally za 1999 zł zamiast 2399 zł to obniżka 400 złotych - ponad 16-procentowy rabat na konsolę, która zmienia sposób myślenia o mobilnym gamingu.

Czym jest ROG Ally? To handheld z systemem operacyjnym Windows 11, wyposażony w procesor AMD Ryzen Z1 Extreme – ośmiordzeniowy, szesnastowątkowy procesor o taktowaniu do 5,1 GHz w trybie boost. Zintegrowany układ graficzny to AMD Radeon oparty na architekturze RDNA 3, generujący wydajność 8,6 TFLOPS. Do tego 16 GB RAM-u LPDDR5, SSD o pojemności 512 GB oraz siedmiocalowy ekran IPS Full HD o jasności 500 nitów i odświeżaniu 120 Hz.

Czym wyróżnia się ROG Ally od konkurencji? Przede wszystkim - to Windows 11. To oznacza, że grać możesz w praktycznie każdą grę PC. Steam, Epic Games Store, EA App, Xbox Game Pass - wszystkie są dostępne. Możesz instalować oprogramowanie, modować gry, konfigurować ustawienia grafiki. To bardziej minikomputer dla graczy niż tradycyjna konsola.

Specyfikacja procesora Ryzen Z1 Extreme pozwala na uruchomienie nawet wymagających tytułów AAA w rozdzielczości 1080p z przyzwoitą liczbą klatek na sekundę. Gry takie jak Elden Ring, Baldur's Gate 3, czy Star Wars Outlaws są całkowicie grywalne. Oczywiście - nie będziesz grać we wszystko w ustawieniach ultra, ale to kompromis, który musisz zaakceptować grając na takim urządzeniu. Asus oferuje także trzy tryby wydajności - Silent dla ciszy, Performance dla równowagi, i Turbo dla pełnej mocy.

Podczas tego Black Friday ROG Ally dołącza do zestawu trzymiesięczny dostęp do Xbox Game Pass Ultimate - abonament wart osobno około 100-150 złotych. To oznacza, że za 1999 złotych otrzymujesz nie tylko handheld, ale także dostęp do setki gier prosto z palca.

Miłej zabawy

Black Friday 2025 to doskonała okazja, aby zainwestować w sprzęt gamingowy bez nadmiernego uderzenia w portfel. Czy zdecydujesz się na potęgę PlayStation 5 Pro z remasterowanym epickim tytułem, na bardziej dostępny Digital Slim, na rozszerzenie pojemności Xbox Series za pomocą karty Seagate'a, czy na wszechstronną mobilną moc Asus ROG Ally - każda z tych opcji oferuje wyjątkową wartość w tym konkretnym momencie.

Kluczem jest zrozumienie, czego naprawdę potrzebujesz. Jeśli jesteś hardcore'owym graczem konsolowym, chcącym najnowszych, najpotężniejszych doświadczeń - PS5 Pro jest twoim wyborem. Jeśli szukasz przystępnej ceny i nie potrzebujesz napędu optycznego - Digital Slim mówi wybierz mnie. Jeśli jesteś właścicielem Xbox Series i cierpliwie czekałeś na obniżkę karty Seagate - teraz jest na to czas. A jeśli marzysz o prawdziwej mobilności i dostępie do całej biblioteki PC gamingu - ROG Xbox Ally czeka na ciebie.

